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Защитник сборной Бразилии - о Неймаре:Невероятный футболист, он волшебник

Тьяго Силва высказался о партнере по сборной
Сегодня, 08:21
Тьяго Силва и Неймар
Тьяго Силва и Неймар
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Центрбэк сборной Бразилии Тьяго Силва поделился мыслями о Неймаре.

По словам Силвы, его партнер по команде - прекрасный футболист, которому часто мешали травмы.

"Неймар невероятный. Он волшебник. К сожалению, за последние годы у него было несколько серьезных травм. В этом году он смог хорошо подготовиться летом, я был с ним в Бразилии. Я его видел", - заявил защитник в интервью RMC Sport.

Также футболист высказался о слухах в медиа-пространстве про конфликт вингера с партнером по ПСЖ Килианом Мбаппе.

"Я не знаю, что именно происходит. Я не могу говорить о Килиане. Я могу говорить о Неймаре, которого я очень хорошо знаю, он делает все, чтобы помочь своей команде".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол неймар
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