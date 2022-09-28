Защитник сборной Бразилии - о Неймаре:Невероятный футболист, он волшебник

Центрбэк сборной Бразилии Тьяго Силва поделился мыслями о Неймаре.

По словам Силвы, его партнер по команде - прекрасный футболист, которому часто мешали травмы.

"Неймар невероятный. Он волшебник. К сожалению, за последние годы у него было несколько серьезных травм. В этом году он смог хорошо подготовиться летом, я был с ним в Бразилии. Я его видел", - заявил защитник в интервью RMC Sport.

Также футболист высказался о слухах в медиа-пространстве про конфликт вингера с партнером по ПСЖ Килианом Мбаппе.

"Я не знаю, что именно происходит. Я не могу говорить о Килиане. Я могу говорить о Неймаре, которого я очень хорошо знаю, он делает все, чтобы помочь своей команде".