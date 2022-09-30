Педри похвастался в соцсетях именным диском с FIFA 23

Испанец в свободное от футбола время развлекается игрой в спортивный симулятор.

Хавбек Барселоны Педри опубликовал в соцсетях фотографии с именным диском FIFA 23.

Испанец показал главное меню игры, а также похвастался тем, что попал в топ-30 футболистов спортивного симулятора с рейтингом 85.

Канадская студия по разработке видеоигр оценила скорость игрока в 79 баллов из 100, удары - в 67, пасы - в 81, дриблинг - в 87, защиту - в 68, а физику - в 73.

Отметим, FIFA поступила в общий доступ для загрузки в ночь с четверга на пятницу, 30 сентября.

Ранее Педри удивил фанатов, набрав удивительную форму за межсезонье.