Ювентус заинтересован в подписании защитника Барселоны
Жорди Альба может отправиться покорять Аппенинский полуостров.
Сегодня, 17:17
Итальянский Ювентус заинтересован в усилении защитной линии.
Как сообщает издание TuttoSport, "зебры" хотят подписать Жорди Альбу.
Испанца рассматривают в качестве конкуренции Алексу Сандро.
Текущий котракт Альбы с Барселоной рассчитан до 2024 года.
Левый защитник потерял место в основе в текущем сезоне, поэтому может покинуть клуб.
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