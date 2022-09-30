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Футбол

Ювентус заинтересован в подписании защитника Барселоны

Жорди Альба может отправиться покорять Аппенинский полуостров.
Сегодня, 17:17
Жорди Альба
Жорди Альба
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Итальянский Ювентус заинтересован в усилении защитной линии.

Как сообщает издание TuttoSport, "зебры" хотят подписать Жорди Альбу.

Испанца рассматривают в качестве конкуренции Алексу Сандро.

Текущий котракт Альбы с Барселоной рассчитан до 2024 года.

Левый защитник потерял место в основе в текущем сезоне, поэтому может покинуть клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ювентус Жорди Альба
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