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МЮ и ПСЖ следят за лидером Бенфики

Гонсалу Рамуш может пойти на серьезное повышение.
Сегодня, 16:51
Гонсалу Рамуш
Гонсалу Рамуш
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Лиссабонская Бенфика уже привычно для себя может стать донором кадров для топ-клубов Европы.

Как сообщает twitter-аккаунт utdreport, за форвардом "орлов" Гонсалу Рамушем следят МЮ и ПСЖ.

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"Красные дьяволы" и парижане поборятся за игрока уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Рамуш отличился 8 голами и 3 результативными передачами в 12 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед ПСЖ
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