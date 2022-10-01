МЮ и ПСЖ следят за лидером Бенфики

Гонсалу Рамуш может пойти на серьезное повышение.

Лиссабонская Бенфика уже привычно для себя может стать донором кадров для топ-клубов Европы.

Как сообщает twitter-аккаунт utdreport, за форвардом "орлов" Гонсалу Рамушем следят МЮ и ПСЖ.

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"Красные дьяволы" и парижане поборятся за игрока уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Рамуш отличился 8 голами и 3 результативными передачами в 12 матчах.