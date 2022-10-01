Ювентус нацелен на защитника МЮ
Диогу Далот может сменить клубную прописку.
Сегодня, 11:53
Туринский Ювентус намерен усилить края защитной линии.
Как сообщает CalcioMercato, "зебры" хотят приобрести Диогу Далота.
Итальянский гранд попытается подписать правого защитника в качестве свободного агента.
Контракт футболиста с Манчестер Юнайтед действителен до лета следующего года.
Напомним, ранее Ювентус выразил заинтересованность в защитнике Барселоны
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