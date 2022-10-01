Манчестер Юнайтед мог летом усилиться хавбеком Ювентуса

Локателли отказался от ухода из стана туринцев.

Хавбек Ювентуса Мануэль Локателли отказался от перехода в Манчестер Юнайтед этим летом. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Английский клуб хотел подписать 24-летнего итальянца в летнее трансферное окно. До полноценных переговоров дело не дошло, так как сам футболист хочет выступать только в туринском клубе.

Действующий контракт Локателли с Ювентусом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету итальянца 5 матчей в рамках Серии А.

Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересован в подписании защитника Барселоны.