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Манчестер Юнайтед мог летом усилиться хавбеком Ювентуса

Локателли отказался от ухода из стана туринцев.
Вчера, 22:52
Мануэль Локателли / Getty Images
Мануэль Локателли / Getty Images
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Хавбек Ювентуса Мануэль Локателли отказался от перехода в Манчестер Юнайтед этим летом. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Английский клуб хотел подписать 24-летнего итальянца в летнее трансферное окно. До полноценных переговоров дело не дошло, так как сам футболист хочет выступать только в туринском клубе.

Действующий контракт Локателли с Ювентусом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету итальянца 5 матчей в рамках Серии А.

Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересован в подписании защитника Барселоны.

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