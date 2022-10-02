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Лунин сыграет против Шахтера?: Куртуа получил травму

Украинец может наконец-то получить первые игровые минуты в составе "бланкос" в нынешнем сезоне.
Сегодня, 16:00
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images
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Андрей Лунин, который не то, чтобы часто радует украинских болельщиков своим появлением на футбольном поле в составе Реала, может получить шанс впервые сыграть за испанский клуб в этом сезоне.

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, основной голкипер команды Тибо Куртуа получил травму - у бельгийца диагностировали ишиас левой ноги.

Уже точно известно, что Куртуа пропустит игру против Осасуны в воскресенье, 2 октября. В рамке ворот должен появиться Андрей Лунин.

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Напомним, что уже во вторник, 5 октября, Реал на Сантьяго Бернабеу будет принимать донецкий Шахтер в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Тибо Куртуа Реал Мадрид Андрей Лунин
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