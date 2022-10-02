Тчуамени: Услышав, что Реал хочет меня, я уже ни о чем не думал

Хавбек Реала Орельен Тчуамени заявил, что никогда не думал о переходе в ПСЖ, когда к нему поступило предложение от мадридцев.

"Мной интересовались несколько клубов, но, услышав, что Реал тоже в гонке, я уже ни о чем не думал. Я сказал агенту сделать все, чтобы Монако и Мадрид договорились.

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ПСЖ не заставил меня сомневаться. Это тоже очень крупный европейский клуб, но мой выбор уже был сделан. Я хотел в Реал", – сказал Тчуамени в интервью Téléfoot.

Напомним, 22-летний француз перешел в мадридскую команду летом 2022 года за 80 млн евро. Соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года.