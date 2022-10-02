iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тчуамени: Услышав, что Реал хочет меня, я уже ни о чем не думал

Француз в восторге от перехода в стан мадридцев.
Сегодня, 14:22
Орельен Тчуамени / Getty Images
Орельен Тчуамени / Getty Images
0 0 0

Хавбек Реала Орельен Тчуамени заявил, что никогда не думал о переходе в ПСЖ, когда к нему поступило предложение от мадридцев.

"Мной интересовались несколько клубов, но, услышав, что Реал тоже в гонке, я уже ни о чем не думал. Я сказал агенту сделать все, чтобы Монако и Мадрид договорились.

Читайте также: Реал намерен приобрести хавбека Боруссии Дортмунд

ПСЖ не заставил меня сомневаться. Это тоже очень крупный европейский клуб, но мой выбор уже был сделан. Я хотел в Реал", – сказал Тчуамени в интервью Téléfoot.

Напомним, 22-летний француз перешел в мадридскую команду летом 2022 года за 80 млн евро. Соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Орельен Тчуамени
0 0 0

Статьи по теме

Лунин сыграет против Шахтера?: Куртуа получил травму Лунин сыграет против Шахтера?: Куртуа получил травму
Перес назвал победителя Золотого мяча Перес назвал победителя Золотого мяча
Реал намерен приобрести хавбека Боруссии Дортмунд Реал намерен приобрести хавбека Боруссии Дортмунд
Реал пропишет фантастическую клаусулу в новом контракте Милитао Реал пропишет фантастическую клаусулу в новом контракте Милитао
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
просмотров

Последние новости

Европа18:00
Манчестер Сити разгромил МЮ с помощью хет-триков Холанда и Фодена
НБА17:34
"Аквамен" продлил контракт с Мемфисом
Украина17:25
Луческу: Динамо допускало много ошибок в матче против Миная
НБА17:00
Шакил О'Нил хочет приобрести Финикс совместно с Джеффом Безосом
Украина16:55
Черноморец уступил Александрии, использовав за матч трех голкиперов
Формула 116:36
Алонсо - рекордсмен Формулы 1 по количеству проведенных Гран-при
Евро-202416:20
Жеребьевка Евро-2024: онлайн-трансляция
Бокс16:12
Бокс: расписание боев
Европа16:00
Лунин сыграет против Шахтера?: Куртуа получил травму
Европа15:56
Барселона готова продать Гризманна в Атлетико за 20 млн евро
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK