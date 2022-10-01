Реал намерен приобрести хавбека Боруссии Дортмунд

Руководство мадридцев уверено, что Джуд Беллингем станет идеальным дополнением к полузащите команды.

Мадридский Реал намерен усилить центральную линию команды.

Как сообщает AS, "сливочные" рассматривают приобретения Джуда Беллингема.

Руководство клуба считает, что английский хавбек идеально дополнит полузащиту коллектива Карло Анчелотти.

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На данный момент детали сделки не уточняются, но исходя из ранее поступавших новостей, переход обойдется в более чем 100 млн евро.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел 10 матчей в футболке Боруссии Дортмунд во всех турнирах, забив три мяча