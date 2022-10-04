Экс-футболисту Ман Сити и Реала грозит 9 лет тюрьмы за изнасилование

Бывший футболист Манчестер Сити и Реала Робиньо может получить тюремный срок.

Как сообщает Mirror, Министерство юстиции Италии попросило Бразилию экстрадировать игрока.

Робиньо и его друга в 2017 году судили за изнасилование 22-летней гражданки Албании..

Экс-вингер "селесао" вместе с приятелем пытались подавать ряд апелляций, но все они были отклонены.

Теперь, согласно итальянскому законодательству, игроку грозит 9 лет тюрьмы

Напомним, Робиньо завершил карьеру в 2020 году. Его последним клубом был бразильский Сантос.