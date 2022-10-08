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Ювентус ничего не противопоставил Милану, без шансов уступив на Сан-Сиро

"Дьяволы" порадовали публику победой над принципиальным соперником.
Сегодня, 21:00
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images
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В субботу, 8 октября, на Сан-Сиро состоялся матч девятого тура итальянской Серии А, в котором Милан принимал в гостях Ювентус. Хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Первый гол встречи состоялся только в компенсированное арбитром время к первому тайму. Фикайо Томори лучше всех сориентировался в штрафной после подачи углового, с близкого расстояния отправив мяч в сетку ворот туринцев.

Почти сразу же после перерыва "россонери" удвоили свое преимущество. Это Браим Диас устроил слалом по половине поля "старой синьоры", оставив не у дел всю оборону гостей вместе с Войцехом Щесны.

Ближе к концу поединка команда Стефано Пиоли отдала инициативу своему оппоненту, который так и не смог забить даже однажды.

Стоит отметить, что Пиоли впервые обыграл Массимилиано Аллегри: раньше их команды встречались между собой 19 раз (5 ничьих, 14 поражений).

Милан - Ювентус 2:0
Голы: Томори, 45+1, Диас, 54.

Милан: Татарушану - Калулу, Габбия, Томори, Эрнандес - Беннасер (Вранкс, 84), Тонали, Побега (Крунич, 59) - Диас (де Кетеларе, 65), Жиру (Ребич, 65), Леау (Ориги, 84).

Ювентус: Щесны - Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро - Куадрадо (Маккенни, 46), Локателли (Паредес, 56), Рабьо (Суле, 80), Костич (Миретти, 56) - Влахович (Кин, 79), Милик.

Предупреждения: Диас, Тонали - Куадрадо, Кин, Паредес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ювентус Милан Серия А
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