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Тоттенхэм может продать Google права на название своего стадиона

"Шпоры" могут пойти на данную сделку ради получения крупной суммы.
Сегодня, 18:18
Стадион Тоттенхэма / Getty Images
Стадион Тоттенхэма / Getty Images
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Тоттенхэм может продать права на название своего стадиона. Об этом сообщает издание The Athletic.

Переговоры с лондонским клубом ведет Google. Данная сделка может привлечь американскую компанию благодаря тому, что на ней проходят не только матчи АПЛ и Лиги чемпионов, но и игры НФЛ по американскому футболу, а также концертных мероприятий.

В свою очередь "шпоры" готовы к сделке, если получат за смену названия стадиона крупную сумму.

Напомним, "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" был открыт в 2019 году. Арена вмещает в себя 62 062 зрителя.

Ранее сообщалось, что Атлетико продал права на название стадиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм google
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