Тоттенхэм может продать Google права на название своего стадиона

Тоттенхэм может продать права на название своего стадиона. Об этом сообщает издание The Athletic.

Переговоры с лондонским клубом ведет Google. Данная сделка может привлечь американскую компанию благодаря тому, что на ней проходят не только матчи АПЛ и Лиги чемпионов, но и игры НФЛ по американскому футболу, а также концертных мероприятий.

В свою очередь "шпоры" готовы к сделке, если получат за смену названия стадиона крупную сумму.

Напомним, "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" был открыт в 2019 году. Арена вмещает в себя 62 062 зрителя.

Ранее сообщалось, что Атлетико продал права на название стадиона.