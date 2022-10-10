Тоттенхэм может продать Google права на название своего стадиона
"Шпоры" могут пойти на данную сделку ради получения крупной суммы.
Тоттенхэм может продать права на название своего стадиона. Об этом сообщает издание The Athletic.
Переговоры с лондонским клубом ведет Google. Данная сделка может привлечь американскую компанию благодаря тому, что на ней проходят не только матчи АПЛ и Лиги чемпионов, но и игры НФЛ по американскому футболу, а также концертных мероприятий.
В свою очередь "шпоры" готовы к сделке, если получат за смену названия стадиона крупную сумму.
Напомним, "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" был открыт в 2019 году. Арена вмещает в себя 62 062 зрителя.
Ранее сообщалось, что Атлетико продал права на название стадиона.