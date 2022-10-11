Челси нацелился на игрока сборной Испании

Йереми Пино может перебраться в английский чемпионат.

Лондонский Челси продолжает продумывать планы на дальнейшее будущее команды.

По информации английских СМИ, "синие" нацелились на вингера Вильярреала и сборной Испании Йереми Пино.

Сообщается, что испанец является "пожарным вариантом" на случай, если клубу не удастся продлить контракт с Мейсоном Маунтом.

В данный момент стороны ведут переговоры о пролонгации контракта, но они зашли в тупик. Текущий контракт англичанина заканчивается в 2024.

Что же касается Пино, то 19-летний игрок провел в этом сезоне 10 матчей, отметившись голом и ассистом.

Стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро. Его контракт с "желтой субмариной" действителен до 2027 года.