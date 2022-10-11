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Барселона определилась с главной трансферной целью на лето 2023 года

Канте попал в сферу интересов Барселоны.
Сегодня, 18:53
Нголо Канте / Getty Images
Нголо Канте / Getty Images
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Полузащитник Челси Нголо Канте может продолжить карьеру в Барселоне. Об этом сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес.

31-летний является главной целью каталонцев в летнее трансферное окно. Данный интерес клуба к игроку связан с тем, что Челси не удается договориться с Канте о новом контракте, игрок может уйти бесплатно в июле 2023 года.

В текущем сезоне на счету француза 2 матча в рамках АПЛ, в которых игрок не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Арсенал Зинченко интересуется экс-игроком Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Челси Нголо Канте
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