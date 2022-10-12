JEBACPUTINA: фанат Шахтера на матче против Реала передал привет президенту РФ персонализированной футболкой
Во вторник, 11 октября, в Варшаве на стадионе Войска Польского прошел матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер принимал в гостях мадридский Реал.
К сожалению, "горняки", ведя в счете с начала второй половины игры, не дотерпели, пропустив обидный гол на 90+5 минуте от Антонио Рюдигера, а сам матч завершился вничью 1:1.
Во время трансляции можно было заметить красивый перформанс в исполнении болельщиков, которые разукрасили чашу стадиона цветами флагов Украины и Польши.
Но на этом красота не закончилась. Как оказалось, один фанат пришел на игру в персонализированной футболке "оранжево-черных".
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На ней вместо фамилии болельщика либо игрока красовалась надпись "JEBACPUTINA", недвусмысленно намекающей на отношение к одному президенту одного государства-террориста. А выбранный номер лишь добавил колорита.
Напомним, что после четырех туров Шахтер занимает третье место группы F с шестью очками, пропустив вперед РБ Лейпциг, у которого на одно очко больше. Именно эти две команды поспорят между собой за вторую путевку в плей-офф, так как Реал уже гарантировал себе участие в 1/8 финала.