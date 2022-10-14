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Футбол

Голивудский актер вступил в перепалку с фанатами английского клуба.

Ультрас Блит Спартанс креативно подошли к предстоящему противостоянию с Рексхэмом.
Сегодня, 20:18
Баннер Блит Спартанс к матчу / ITV
Баннер Блит Спартанс к матчу / ITV
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В рамках квалификации в основную сетку Кубка Англии английский полупрофессиональній клуб Блит Спартанс сыграет с Рексхэмом, который принадлежит актеру Райану Рейнольдсу.

Ультрас Блит Спартанс подготовили к матчу, креативный баннер к предстоящему противостоянию, использовав цитату из фильма 300 спартанцев.

На плакате написано: "Готовьте свой завтрак и ешьте сытно, ибо обедать мы будем в аду". на нем также изображена голова персонажа комиксов Marvel Дедпула, роль которого исполнял Рейнольдс.

Канадец пришел в комментарии под твит фанатской группировки "спартанцев" и ответил болельщикам соперников: "У ада довольно неплохие оценки на сайте отзывов", - написал киноактер.

Матч между Блит Спартанс и Рексхэмом в последнем квалификационном раунде Кубка Англии состоится завтра, 15 октября,  в 15:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: перепалка англия
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