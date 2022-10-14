Голивудский актер вступил в перепалку с фанатами английского клуба.

Ультрас Блит Спартанс креативно подошли к предстоящему противостоянию с Рексхэмом.

В рамках квалификации в основную сетку Кубка Англии английский полупрофессиональній клуб Блит Спартанс сыграет с Рексхэмом, который принадлежит актеру Райану Рейнольдсу.

Ультрас Блит Спартанс подготовили к матчу, креативный баннер к предстоящему противостоянию, использовав цитату из фильма 300 спартанцев.

На плакате написано: "Готовьте свой завтрак и ешьте сытно, ибо обедать мы будем в аду". на нем также изображена голова персонажа комиксов Marvel Дедпула, роль которого исполнял Рейнольдс.

Канадец пришел в комментарии под твит фанатской группировки "спартанцев" и ответил болельщикам соперников: "У ада довольно неплохие оценки на сайте отзывов", - написал киноактер.

Hell gets surprisingly positive reviews on Yelp. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 13, 2022

Матч между Блит Спартанс и Рексхэмом в последнем квалификационном раунде Кубка Англии состоится завтра, 15 октября, в 15:00 по киевскому времени.