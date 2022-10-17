iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: где смотреть матч 19.10.2022 чемпионата Англии

Команды встретятся в матче двенадцатого тура чемпионата Англии-2022/23. Узнайте, где смотреть данный поединок, а также место и время его проведения.
Сегодня, 18:17
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм / Getty Images
0 0 0

В среду, 19 октября, в рамках двенадцатого тура АПЛ сезона-2022/23 Манчестер Юнайтед сыграет с Тоттенхэмом.

Поединок состоится в Манчестере (Англия) на историческом стадионе Олд Траффорд. Стартовой свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Англии "красные дьяволы" располагаются на пятой строчке, имея 16 очков после девяти туров. Что касается лондонской команды, то подопечные Антонио Конте идут на третьей позиции с 23 баллами. Предстоящий поединок будет очень важен для команд, ведь борьба за попадание в зону Лиги чемпионов идет с первого тура.

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

В Украине центральный матч тура чемпионата Англии в прямом эфире будет транслировать телеканал Setanta Sports, доступный как на одноименной ОТТ-платформе, так и на других медиасервисах, работающих в Украине. Напомним, что именно этот канал был назван официальным транслятором АПЛ.

В своей истории Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм сыграли 198 раз в различных турнирах, включая еврокубковые соревнования. На счету "красных дьяволов" 95 побед, у "шпор" - 53, а ничьих - 50.

Где состоится матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм?

Поединок должен пройти стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Арена построена в 1910 году, а вмещает - 74 310 зрителей.

Читай также: Шахтер - Динамо Киев: прогноз на матч 16.10.2022

В последний раз команды встречались в марте текущего года в рамках чемпионата Англии. Тогда Манчестер Юнайтед благодаря хет-трику Криштиану Роналду обыграл соперника (3:2).

В прошлом туре "красные дьяволы" на своем поле не смогли обыграть Ньюкасл (0:0), а Тоттенхэм на домашней арене уверенно обыграл Эвертон (2:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм манчестер юнайтед где смотреть
0 0 0

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: прогноз на матч 19.10.2022 чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: прогноз на матч 19.10.2022 чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед и Челси поборятся за лидера Милана Манчестер Юнайтед и Челси поборятся за лидера Милана
Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для основного защитника Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для основного защитника
Манчестер Юнайтед в домашнем матче не смог победить Ньюкасл Манчестер Юнайтед в домашнем матче не смог победить Ньюкасл
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Динамо: Полный матч
Шахтер - Динамо: Полный матч

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Шахтер - Динамо: где смотреть матч 16.10.2022 чемпионата Украины
просмотров

Последние новости

Футбол20:50
Капитан Ювентуса попросил выставить себя на трансфер
Европа20:23
Почувствуй себя на месте звезды футбола: как игроки проходят по красной дорожке
ЧМ-202220:12
Полузащитник сборной Испании может пропустить Чемпионат мира 2022
Европа19:56
Барселона - Вильярреал: прогноз на матч 20.10.2022 чемпионата Испании
Европа19:42
Золотой мяч-2022: результаты церемонии (обновляется)
Европа19:25
Роналду повторил свой худший результат в голосовании на Золотой Мяч
Европа19:15
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: прогноз на матч 19.10.2022 чемпионата Англии
Европа19:01
Золотой мяч-2022: онлайн-трансляция церемонии
Европа18:17
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: где смотреть матч 19.10.2022 чемпионата Англии
Теннис18:11
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK