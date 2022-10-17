Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: где смотреть матч 19.10.2022 чемпионата Англии

Команды встретятся в матче двенадцатого тура чемпионата Англии-2022/23. Узнайте, где смотреть данный поединок, а также место и время его проведения.

В среду, 19 октября, в рамках двенадцатого тура АПЛ сезона-2022/23 Манчестер Юнайтед сыграет с Тоттенхэмом.

Поединок состоится в Манчестере (Англия) на историческом стадионе Олд Траффорд. Стартовой свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Англии "красные дьяволы" располагаются на пятой строчке, имея 16 очков после девяти туров. Что касается лондонской команды, то подопечные Антонио Конте идут на третьей позиции с 23 баллами. Предстоящий поединок будет очень важен для команд, ведь борьба за попадание в зону Лиги чемпионов идет с первого тура.

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

В Украине центральный матч тура чемпионата Англии в прямом эфире будет транслировать телеканал Setanta Sports, доступный как на одноименной ОТТ-платформе, так и на других медиасервисах, работающих в Украине. Напомним, что именно этот канал был назван официальным транслятором АПЛ.

В своей истории Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм сыграли 198 раз в различных турнирах, включая еврокубковые соревнования. На счету "красных дьяволов" 95 побед, у "шпор" - 53, а ничьих - 50.

Где состоится матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм?

Поединок должен пройти стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Арена построена в 1910 году, а вмещает - 74 310 зрителей.

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В последний раз команды встречались в марте текущего года в рамках чемпионата Англии. Тогда Манчестер Юнайтед благодаря хет-трику Криштиану Роналду обыграл соперника (3:2).

В прошлом туре "красные дьяволы" на своем поле не смогли обыграть Ньюкасл (0:0), а Тоттенхэм на домашней арене уверенно обыграл Эвертон (2:0).