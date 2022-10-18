Фалькао спас Райо Вальекано от поражения в матче с Атлетико

Во вторник, 18 октября, в рамках 10 тура Ла Лиги Атлетико встречался с Райо Вальекано. Матч завершился вничью со счетом 1:1

Первый гол в данной встрече забил форвард "матрасников" Альваро Мората. Испанец отметился на 20-й минуте встречи.

В концовке встречи Радамель Фалькао сравнял счет и принес своей команде ничью.

После 10 туров Атлетико идет на третьей строчке, набрав 20 баллов, а Райо Вальекано занимает 10 место с 12 очками.

Атлетико - Райо Вальекано 1:1

Гол: Мората, 20 - Фалькао, 90+2 пен

Атлетико: Грбич - Молина, Савич, Хименес, Рейнилду - де Пауль (Сауль, 76), Лемар (Карраско, 40), Кондогбиа, Витцель (Корреа, 61) - Гризманн, Мората (Матеус Кунья, 61).

Райо Вальекано: Димитриевски - Балиу, Мумин, Катена, Фран Гарсия - Гарсия (Муньос, 80), Посо (Комесанья, 46), Паласон, Сисс, Оскар Валентин (Камельо, 61) - Фалькао.

Предупреждения: Савич, Сауль, Хименес