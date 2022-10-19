Боруссия пробилась в следующий этап Кубка Германии, обыграв Ганновер

В среду, 19 октября, в рамках 1/16 финала Кубка Германии Ганновер принимал Боруссию Дортмунд. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

"Шмели" сумели забить по голу в каждом из таймов, тем самым обеспечив себе проход в следующий раунд турнира.

Отметим, прямую красную карточку заработал форвард Боруссии Карим Адейеми, ввиду чего пропустит матч 1/8 финала Кубка Германии.

Ганновер - Боруссия Дортмунд 0:2

Голы: Аррей-Мби, 11 автогол, Беллингем, 71 пен

Ганновер: Вайнкауф - Дем (Штольце, 75), Бернер, Нойманн - Аррей-Мби, Муроя, Безушков, Кунце (Леопольд, 75), Нильсен (Керк, 82), Вайдандт (Кен, 75) - Байер.

Боруссия: Кобель - Менье (Хуммельс, 62), Зюле, Шлоттербек, Геррейру - Азар (Рейна, 68), Джан, Брандт (Беллингем, 62), Озджан, Мален (Адейеми, 68) - Мукоко.

Предупреждения: Кунце, Азар, Безушков, Джан.

Удаление: Адейеми.