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Манчестер Сити и Ливерпуль следят за главным талантом Наполи

Кварацхелия попал в сферу интересов топ-клубов Англии.
Сегодня, 21:21
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images
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Вингер Наполи Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Грузинский футболист привлек внимание Ливерпуля и Манчестер Сити. Английские гранды активно следят за развитием игрока.

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В свою очередь, неаполитанцы не хотят продавать игрока и намерены подписать с ним улучшенный контракт. Это будет сделано для того, чтобы снизить интерес других команд, а также сохранить футболиста в своих рядах.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 5 голов и 3 ассиста в 10 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль наполи Манчестер Сити
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