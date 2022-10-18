Вингер Ливерпуля пропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы

Плохие новости не только для мерсисайдцев, но и для сборной Португалии.

В воскресенье, 16 октября, Ливерпуль минимально обыграл Манчестер Сити, благодаря голу Мохамеда Салаха.

Не смог доиграть встречу вышедший на замену Диогу Жота. Португальский вингер покинул поле на носилках. Теперь же стали известны новости, которые не обрадуют игрока.

Во время пресс-конференции перед матчем с Вест Хэмом главный тренер "красных" Юрген Клопп сообщил, что травма игрока оказалась куда серьезнее, чем могло показаться - Жота пропустит предстоящий чемпионат мира.

"Нехорошие новости по Диогу. Он пропустит чемпионат мира", - цитирует немецкого специалиста The Athletic.

Клопп также уточнил, что 25-летнему футболисту не понадобится операция, однако он пропустит несколько месяцев.

В нынешнем сезоне Диогу Жота провел 8 матчей за Ливерпуль во всех турнирах, записав на свой счет 5 голевых передач.