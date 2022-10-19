Тен Хаг выступил с заявлением касаемо будущего Де Хеа в Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поделился мнением о будущем голкипера клуба Давида Де Хеа.

"Мы еще не приняли решение насчет него. Но я могу сказать, что очень доволен Де Хеа как вратарем. Первые два матча сезона прошли не на лучшем его уровне, но после этого можно было увидеть, насколько он помогает нам защищаться, обеспечивает стабильность. И как личность он мне тоже нравится.

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Я могу отлично с ним работать, но сперва давайте дождемся зимы и тогда уже поговорим о том, что делать", – заявил тен Хаг в интервью ESPN.

Напомним, контракт с 31-летним испанцем рассчитан до лета 2023 года, у клуба есть опция продления договора еще на сезон.