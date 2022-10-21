Рибери объявил о завершении карьеры

Нападающий Салернитаны Франк Рибери объявил в соцсетях о завершении карьеры футболиста.

"Мяч останавливается, а чувства внутри меня – нет. Спасибо всем за это замечательное приключение", – написал 39-летний француз в своем инстаграме.

Напомним, за свою карьеру Рибери успел стать победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы, клубного чемпионата мира, Бундеслиги, Кубка и Суперкубока Германии, а также взял Кубока Турции.

В текущем сезоне на счету француза всего 1 матч в рамках Серии А, в котором футболист не отметился результативными действиями.