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Рибери объявил о завершении карьеры

Легендарный француз принял решение "повесить бутсы на гвоздь".
Сегодня, 15:21
Франк Рибери / Getty Images
Франк Рибери / Getty Images
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Нападающий Салернитаны Франк Рибери объявил в соцсетях о завершении карьеры футболиста.

"Мяч останавливается, а чувства внутри меня – нет. Спасибо всем за это замечательное приключение", – написал 39-летний француз в своем инстаграме.

Напомним, за свою карьеру Рибери успел стать победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы, клубного чемпионата мира, Бундеслиги, Кубка и Суперкубока Германии, а также взял Кубока Турции.

В текущем сезоне на счету француза всего 1 матч в рамках Серии А, в котором футболист не отметился результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франк Рибери
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