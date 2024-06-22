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Милевский рассказал, как помог легенде футбола воспользоваться услугами сексуального характера

Артем искал девушек для Франка Рибери.
Сегодня, 15:33
Артем Милевский / Instagram.com/timi_1010
Артем Милевский / Instagram.com/timi_1010

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский поделился историей более чем 10-летней давности связанной с Франком Рибери.

Милевский рассказал, что во время Евро-2012 в Украине он помог Франку Рибери воспользоваться услугами девушек легкого поведения.

"Звонит мне - питерский чувак (Анатолий Тимощук - прим.): "Позвонил Рибери и попросил нарыть девочек легкого поведения". Я говорю: "А я к чему?" - "У тебя же записная книжка есть, ты свой человек по девкам". - "Какой его прайс интересует и сколько девушек нужно?". - "Сейчас перезвоню".

Рибери ему отмазал. Перезванивает мне этот клоун: "Нужны две по тысяче долларов". Я говорю: "Хорошо, дай мне 30 минут".

Звоню самой главной мамочке: "Привет, это Миля. Сейчас идет чемпионат Европы, сборная Франции живет в отеле Хаят. Нужны две девочки по штуке". - "Кому?". - "Рибери". - "Это тот со шрамом из Франции?".

"Да. Только смотри, не подведи. Мне надо марку держать, чтобы меня потом хвалили". - "Хорошо". - "Только ты мне покажи сначала их фотки". - "Дай мне 30 минут". Уже этот звонит: "Ну что там?" - "Решаю вопрос".

Тут она присылает фотки. Я смотрю - девочки топ. Дал адрес. Они приехали в Хаят. Я говорю питерскому: "Передай Франку привет, пусть мне организует бутылку Чиваса через тебя.

Охрана завела девочек к Рибери, он брал их на два часа. Я сижу, думаю, что там происходит. Два часа ночи, я не сплю, щелкаю телевизор. Тут звонит мне мамка: "Все нормально. Девочки довольны, он им налил шампанское, не то что ты". Я говорю: "В смысле не то что я? Что ты меня обижаешь?".

"Тёма, да я шучу. Рибери в восторге". - "Все, пока. Буду в отпуске или в баню поеду, то наберу. Скажи честно, Рибери дал на чай?" - "Дал сверху по 100 евро". Я говорю: "Вот вы п#####е. Наверное, нормально дали. Где откатик?".

Я трубку положил, выдохнул. Главное, что Рибери понравилось. После всего звонит мне питерский: "Миля, спасибо тебе. Все на высшем уровне, Рибери в шоке". Там еще Роббен узнал, они же с ним были кентами в Баварии.

Короче, Рибери в####в этих девушек, остался доволен, а виски я жду до сих пор. Так и не выставился, скотина, - сказал Милевский.

Напомним, ранее сообщалось, что Милевский предстал перед подписчиками в непривычном образе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франк Рибери Артем Милевский

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