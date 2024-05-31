"Мне идет?": Милевский удивил поклонников, представ в необычном образе

Бывший футболист показал себя в неожиданной роли.

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский сумел удивить поклонников, выложив в Сеть фото в необычном для себя образе.

39-летний экс-футболист решил примерить на себя родительскую роль, опубликовав у себя в Instagram снимок, на котором он держит детскую коляску с малышом.

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При этом он поинтересовался у поклонников, как ему в этом образе.

"Дорогие мои! Мне идет?" - подписал фото Милевский.

Ранее Милевский назвал самый важный матч в своей карьере.

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