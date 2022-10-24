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"Спасибо за все, мой друг": Роббен воздал должное Рибери, который завершил карьеру

Арьен и Франк войдут в историю в качестве одного из самых успешных дуэтов.
Сегодня, 14:58
Арьен Роббен и Франк Рибери / Getty Images
Арьен Роббен и Франк Рибери / Getty Images
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В пятницу, 21 октября, известный французский вингер Салернитаны Франк Рибери объявил о завершении профессиональной карьеры. В последние несколько лет 39-летний француз сильно страдает от травм.

В стороне от этого события не мог остаться его давний друг и партнер по Баварии Арьен Роббен, вместе с которым он создал выдающуюся связку "Роббери".

"Спасибо за все, мой друг! С тобой всегда было очень приятно находиться на поле и за его пределами! Ты действительно можешь гордиться всем, чего добился! Для меня было и всегда будет честью быть частью Роббери. Теперь наслаждайся временем с семьей и до скорой встречи!", - написал в своем посте в Intagram нидерландец.

Рибери выиграл 18 крупных трофеев за 12 лет в Баварии и, как и Роббен, войдет в историю как настоящая легенда клуба. Француз также был назван футболистом года в Европе в 2013 году и забил 124 гола в 425 матчах в составе "ротен".

Франк отдал 92 передачи в 273 матчах Бундеслиги — это больше, чем у всех ненемецких игроков с момента начала сбора подробных данных с сезона-2004/05. Он намерен продолжить свою работу в Салернитане в качестве помощника главного тренера Давиде Николы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арьен Роббен Франк Рибери Бавария Мюнхен
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