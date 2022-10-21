Голкипер Милана пропустит Чемпионат мира-2022
Меньян из-за травмы не сыграет на главном международном турнире.
Голкипер Милана Майк Меньян не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы.
Главный тренер "нерадзурри" Стефано Пиоли заявил, что вратарь сборной Франции выбыл до января из-за травмы голени.
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Напомним, в сентябре Меньян получил повреждение в матче за сборную Франции против Австрии в Лиге наций. После реабилитации в миланском клубе игрок вновь почувствовал болевые ощущения на тренировке.
В нынешнем сезоне Меньян сыграл 7 матчей в рамках Серии А, в которых пропустил 8 голов.