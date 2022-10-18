Канте перенес операцию на колене, ввиду чего пропустит ЧМ-2022

Хавбек Челси Нголо Канте пропустит ЧМ-2022 из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

31-летний футболист сборной Франции перенес операцию из-за повреждения подколенного сухожилия. Восстановление игрока займет четыре месяца.

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Таким образом, Канте не сможет выступить на ЧМ-2022, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

В текущем сезоне на счету француза 2 матча в рамках АПЛ.