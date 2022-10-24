Барселона - Атлетик 4:0 Видео голов и обзор матча 23.10.2022

В рамках 11-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле разгромила Атлетик.

Каталонская команда за первую половину первого тайма добилась значительного перевеса, который и обеспечил им победу. Дембеле, Роберто и Левандовски забили за первые 22 минуты, что позволило им удерживать преимущество до конца встречи.

Во втором тайме Барселона забила еще раз, а автором гола стал Ферран Торрес.

Гости за всю игру создали несколько моментов, но реализовать их не сумели.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Атлетик:

Барселона - Атлетик Бильбао - 4:0

Голы: Дембеле, 13, Серхи Роберто, 18, Левандовски, 22, Ферран Торрес, 73

Барселона: тер Штеген - Серхи Роберто, Кунде (Алонсо, 63), Гарсия, Бальде Мартинес - де Йонг, Бускетс, Педри (Ферран Торрес, 63) - Дембеле (Торре, 77), Левандовски (Фати, 63), Гави (Кессье, 34)

Атлетик Бильбао: Симон - де Маркос (Лекуэ, 60), Мартинес, Альварес, Берчиче - Весга, Эррера (Д. Гарсия, 21, Сансе, 60), Иеганья (Венседор, 70) - И. Уильямс (Р. Гарсия, 70), А. Уильямс, Беренгер

Предупреждение: Бускетс, Э. Гарсия – де Маркос, Весга.

Источник: MEGOGO