Аталанта Малиновского на своем поле уступила Наполи

Украинец вышел на поле лишь во втором тайме, не сумев отличиться результативными действиями.

В субботу, 5 ноября, в рамках 13-го тура Серии А Аталанта принимала Наполи. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Главным героем встречи стал форвард неаполитанцев Виктор Осимхен. 23-летний нигериец отличился голом и результативной передачей.

Отметим, украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский вышла на поле лишь на 70-й минуте, не отличившись за выделенное ему время результативными действиями.

После 13-ти туров Аталанта идет на втором месте с 27-ю баллами, а Наполи занимает первую строчку, набрав 35 очков.

Аталанта - Наполи 1:2

Голы: Лукман, 19 - Осимгем, 23, Эльмас, 35

Аталанта: Муссо – Толой, Демирал, Скальвини – Гатебур (Соппи, 86), Мехле – Копмайнерс (Де Рон, 81), Эдерсон, Пашалич (Малиновский, 70) – Лукман (Бога, 81), Гейлунд (Сапата, 70).

Наполи: Мерет - Оливейра, Жезус, Ким, Ди Лоренцо - Зелински (Полетано, 64), Лоботка, Ангисса - Эльмас, Лосано (Ндомбеле, 64) - Осимхен (Симеоне, 75).

Предупреждение: Демирал, Ким, Гейлунд.