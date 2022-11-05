iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Специя без Коваленко потерпела поражение от Милана

Клуб украинца не сумел удержать ничью против действующего чемпиона Серии А.
Вчера, 23:40
Милан - Специя / Getty Images
Милан - Специя / Getty Images

В субботу, 5 ноября, в рамках 13-го тура Серии А Милан принимал Специю. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

На 21-й минуте Тео Эрнандес забил первый матч в данной встрече. На 59-й минуте воспитанник Милана Даниэль Мальдини возобновил паритет.

Победу Милану своим голос принес форвард клуба Оливье Жиру под занавес встречи.

Отметим, украинский хавбек Специи Виктор Коваленко пропустил данный матч из-за травмы.

После 13-ти туров Милан идет на втором месте с 29-ю очками, а Специя занимает 16-ю строчку, набрав 9 баллов.

Милан - Специя 2:1

Голы: Эрнандес, 21, Жиру, 89 - Мальдини, 59

Милан: Тэтэрушану - Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес - Крунич, Беннасер (Тонали, 46), Браим Диас (де Кетеларе, 72) - Ориги (Жиру, 72), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Ребич, 72).

Специя: Дронговски - Амьян (Реца, 54), Кальдара, Ампаду, Кивер - Хольм, Экдаль, Бурабия (Эллертссон, 69), Агудело (Христов, 68) - Нзола, Мальдини (Верде, 68).

Предупреждения: Беннасер, Жуниор Мессиас, Ампаду.

Удаление: Жиру, 90

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А Специя

Статьи по теме

Милан - Специя 2:1 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Италии Милан - Специя 2:1 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Италии
Аталанта Малиновского на своем поле уступила Наполи Аталанта Малиновского на своем поле уступила Наполи
Барселона - Альмерия 2:0 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Испании Барселона - Альмерия 2:0 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Испании
IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляции матчей IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляции матчей
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: "мельница" Зайона и кроссовер Дюранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: "мельница" Зайона и кроссовер Дюранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа00:52
Барселона - Альмерия 2:0 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Испании
Европа00:29
Милан - Специя 2:1 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Италии
Киберспорт00:10
IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляции матчей
Вчера, 23:59
Европа23:59
Красиво попрощались: Барселона в последнем матче Пике добыла уверенную победу над Альмерией
Европа23:40
Специя без Коваленко потерпела поражение от Милана
Киберспорт23:11
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт22:58
S1mple провел матч против Vitality, обвернутым во флаг Украины
Европа22:50
Аталанта - Наполи 1:2 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Италии
Бокс22:25
Бокс: расписание боев
Киберспорт22:14
IEM Rio Major: NaVi сыграют с Cloud9, Heroic противостоят Fnatic
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK