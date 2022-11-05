Специя без Коваленко потерпела поражение от Милана

Клуб украинца не сумел удержать ничью против действующего чемпиона Серии А.

В субботу, 5 ноября, в рамках 13-го тура Серии А Милан принимал Специю. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

На 21-й минуте Тео Эрнандес забил первый матч в данной встрече. На 59-й минуте воспитанник Милана Даниэль Мальдини возобновил паритет.

Победу Милану своим голос принес форвард клуба Оливье Жиру под занавес встречи.

Отметим, украинский хавбек Специи Виктор Коваленко пропустил данный матч из-за травмы.

После 13-ти туров Милан идет на втором месте с 29-ю очками, а Специя занимает 16-ю строчку, набрав 9 баллов.

Милан - Специя 2:1

Голы: Эрнандес, 21, Жиру, 89 - Мальдини, 59

Милан: Тэтэрушану - Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес - Крунич, Беннасер (Тонали, 46), Браим Диас (де Кетеларе, 72) - Ориги (Жиру, 72), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Ребич, 72).

Специя: Дронговски - Амьян (Реца, 54), Кальдара, Ампаду, Кивер - Хольм, Экдаль, Бурабия (Эллертссон, 69), Агудело (Христов, 68) - Нзола, Мальдини (Верде, 68).

Предупреждения: Беннасер, Жуниор Мессиас, Ампаду.

Удаление: Жиру, 90