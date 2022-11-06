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Милан - Специя 2:1 видео голов и обзор матча 05.11.2022 чемпионата Италии

Вашему вниманию обзор игры итальянского первенства.
Сегодня, 00:29
ФК Милан / Getty Images
ФК Милан / Getty Images

В субботу, 5 ноября, в рамках 13-го тура Серии А Милан принимал Специю. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

На 21-й минуте Тео Эрнандес забил первый матч в данной встрече. На 59-й минуте воспитанник Милана Даниэль Мальдини возобновил паритет.

Победу Милану своим голос принес форвард клуба Оливье Жиру под занавес встречи.

Вашему вниманию видеообзор матча Милан - Специя:

Милан - Специя 2:1

Голы: Эрнандес, 21, Жиру, 89 - Мальдини, 59

Милан: Тэтэрушану - Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес - Крунич, Беннасер (Тонали, 46), Браим Диас (де Кетеларе, 72) - Ориги (Жиру, 72), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Ребич, 72).

Специя: Дронговски - Амьян (Реца, 54), Кальдара, Ампаду, Кивер - Хольм, Экдаль, Бурабия (Эллертссон, 69), Агудело (Христов, 68) - Нзола, Мальдини (Верде, 68).

Предупреждения: Беннасер, Жуниор Мессиас, Ампаду.

Удаление: Жиру, 90

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А Специя

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