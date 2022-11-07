iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бекхэм: Утром я носил футболку Манчестер Юнайтед, а днем – форму Тоттенхэма

Англичанин не мог проигнорировать подарок своего дедушки.
Сегодня, 19:51
Дэвид Бекхэм / Getty Images
Дэвид Бекхэм / Getty Images

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм заявил, что носил футболку другого клуба ради своего дедушки.

"Я всегда получал футболку Манчестер Юнайтед от родителей, а потом – футболку Тоттенхэма от дедушки.

Утром я носил футболку Юнайтед, а днем – форму Тоттенхэма", – признался Бекхэм в интервью The Sun.

Напомним, до перехода в Манчестер Юнайтед в 1991 году Дэвид выступал за юношескую команду "шпор".

В целом, англичанин провел 12 лет в стане манкунианцев, сыграв 265 матчей за клуб. За это время хавбек выиграл шесть раз чемпионат Англии, дважды становился победителем Кубка лиги и Суперкубка Англии, а также был обладателем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что клуб Бекхэма уверен в подписании Месси, несмотря на ПСЖ и Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм манчестер юнайтед Дэвид Бекхэм

Статьи по теме

Гари Невилл верит, что Конте сможет принести Тоттенхэму трофей Гари Невилл верит, что Конте сможет принести Тоттенхэму трофей
Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Видео голов и обзор матча 06.11.2022 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Видео голов и обзор матча 06.11.2022
Конте: Тоттенхэм заслуживал гораздо большего в матче с Ливерпулем Конте: Тоттенхэм заслуживал гораздо большего в матче с Ливерпулем
Дубль Салаха принес Ливерпулю победу над Тоттенхэмом Дубль Салаха принес Ливерпулю победу над Тоттенхэмом
Помочь журналистам

Видео

ТОП-5 моментов игрового дня НБА: фирменный проход Уолла и данк Зубаца через Кесслера
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: фирменный проход Уолла и данк Зубаца через Кесслера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Формула 121:01
"Последний круг вместе": Феттель разместит 1000 фото фанатов на своем шлеме на Гран-при Абу-Даби
НБА20:21
Тренер Шарлотт пригласил уволенного Нэша, чтобы тот оценил его состав
ЧМ-202219:59
Алвес едет на мундиаль, Фирмино остается дома: заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
Европа19:51
Бекхэм: Утром я носил футболку Манчестер Юнайтед, а днем – форму Тоттенхэма
Лига Чемпионов19:29
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Европа19:24
Гари Невилл верит, что Конте сможет принести Тоттенхэму трофей
Теннис19:16
Швентек намерена побороться с Левандовски за звание лучшего польского атлета года
Европа18:55
Модель OnlyFans пообещала лидеру сборной Мексики "незабываемую ночь" за победу на ЧМ-2022
НБА18:53
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: фирменный проход Уолла и данк Зубаца через Кесслера
ЧМ-202218:45
Состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK