Бекхэм: Утром я носил футболку Манчестер Юнайтед, а днем – форму Тоттенхэма

Англичанин не мог проигнорировать подарок своего дедушки.

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм заявил, что носил футболку другого клуба ради своего дедушки.

"Я всегда получал футболку Манчестер Юнайтед от родителей, а потом – футболку Тоттенхэма от дедушки.

Утром я носил футболку Юнайтед, а днем – форму Тоттенхэма", – признался Бекхэм в интервью The Sun.

Напомним, до перехода в Манчестер Юнайтед в 1991 году Дэвид выступал за юношескую команду "шпор".

В целом, англичанин провел 12 лет в стане манкунианцев, сыграв 265 матчей за клуб. За это время хавбек выиграл шесть раз чемпионат Англии, дважды становился победителем Кубка лиги и Суперкубка Англии, а также был обладателем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что клуб Бекхэма уверен в подписании Месси, несмотря на ПСЖ и Барселону.