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Клуб Бекхэма уверен в подписании Месси, несмотря на ПСЖ и Барселону

Вполне возможно, что нынешний сезон станет последним для аргентинца в Европе.
Сегодня, 18:30
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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Будущим летом контракт Лионеля Месси с французским ПСЖ подойдет к концу и уже начинаются разговоры о том, где форвард продолжит свою карьеру: вернется ли он в Барселону, отправится ли в новое путешествие или же останется в Париже.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, на рынке есть один клуб, который уверен в своих способностях пригласить 35-летнего аргентинца.

По информации источника, Интер Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм, готов переманить 7-кратного обладателя Золотого мяча в МЛС.

Сообщается, что группа владельцев американского клуба провела "многочисленные встречи" с отцом Месси и она уверена в том, что в ближайшие месяцы сможет подписать с Лионелем предварительный контракт.

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При этом отмечается сильное желание ПСЖ продлить контракт с игроком, а также желание Барселоны вернуть свою легенду на Камп Ноу. Но именно Интер Майами считается главным фаворитом на подписание аргентинца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ МЛС Лионель Месси Лига 1 интер майами
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