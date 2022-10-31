Клуб Бекхэма уверен в подписании Месси, несмотря на ПСЖ и Барселону

Будущим летом контракт Лионеля Месси с французским ПСЖ подойдет к концу и уже начинаются разговоры о том, где форвард продолжит свою карьеру: вернется ли он в Барселону, отправится ли в новое путешествие или же останется в Париже.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, на рынке есть один клуб, который уверен в своих способностях пригласить 35-летнего аргентинца.

По информации источника, Интер Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм, готов переманить 7-кратного обладателя Золотого мяча в МЛС.

Сообщается, что группа владельцев американского клуба провела "многочисленные встречи" с отцом Месси и она уверена в том, что в ближайшие месяцы сможет подписать с Лионелем предварительный контракт.

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При этом отмечается сильное желание ПСЖ продлить контракт с игроком, а также желание Барселоны вернуть свою легенду на Камп Ноу. Но именно Интер Майами считается главным фаворитом на подписание аргентинца.