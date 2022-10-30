Сетьен: Было то, что мне не нравилось в Месси, но что можно сказать, когда он забивает по три мяча?
Бывший тренер Барселоны Кике Сетьен высказался о работе с нападающим клуба Лионелем Месси.
"Не стоит говорить о Месси. Для меня Месси на протяжении 14 лет был в центре внимания. Все это время я наблюдал за играми Барселоны, ждал возможности увидеть его вживую. Именно таким я и хочу его запомнить.
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Не могу сказать, разочаровал ли он меня. Есть вещи, которые мне нравились, но было и то, что мне не нравилось, и приходилось бороться с этим. Да и что можно сказать, когда он забивает по три мяча в каждой игре?
Всегда есть игроки, с которыми бывает сложнее работать, и это нужно принять", – сказал Сетьен а интервью El Larguero.
Напомним, испанский специалист занимал пост главного тренера Барселоны с января по август 2020 года.