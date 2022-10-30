ПСЖ хочет подписать новый контракт с Месси

В ПСЖ определились с судьбой нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Клуб из Парижа намерен подписать с 35-летним аргентинцем новый контракт на два года. Руководство ПСЖ уже не хочет активировать опцию продления на год в действующем соглашении.

Парижане намерены стать последним клубом в карьере Месси, чтобы получить много финансовой выгоды от выступлений игрока, а также сделать его клубной легендой.

Отметим, в данный момент задачей ПСЖ является как можно скорее начать переговоры о продлении контракта. Чемпионы Франции хотят достичь соглашения до начала чемпионата мира, чтобы уже после турнира официально объявить о новом договоре.

В текущем сезоне на счету аргентинца 7 голов и 10 ассистов в 12 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Месси появится в онлайн шутере PUBG Mobile.