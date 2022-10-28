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Месси появится в онлайн шутере PUBG Mobile

Аргентинец стал амбасадором мобильной игры.
Сегодня, 17:51
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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В ближайшее время в игре PUBG Mobile выйдет обновление, в котором появится нападающий ПСЖ Лионель Месси.

"Мы рады объявить о нашем новом сотрудничестве с легендарной суперзвездой футбола Лионелем Месси! Следите за обновлением нашей игры в ноябре!" – говорится в заявлении разработчиков.

С аналогичным постом в соцсетях выступил и сам аргентинец, анонсировав свое сотрудничество с онлайн шутером.

Отметим, следующее обновление игры будет посвящено чемпионату миру-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что гол Месси в ворота Маккаби признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси PUBG
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