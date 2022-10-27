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Гол Месси в ворота Маккаби признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов

Аргентинец отметился эффектным забитым мячом в рамках главного еврокубка.
Сегодня, 15:13
Гол Месси / Getty Images
Гол Месси / Getty Images
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Гол нападающего ПСЖ Лионеля Месси в ворота Маккаби признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов.

Парижский клуб одержал разгромную победу со счетом 7:2 в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лучшим признан первый гол Месси, который был забит на 19-й минуте после удара шведой.

Напомним, на данную награду претендовали хавбек Челси Кай Хавертц, вингер Бенфики Рафа Силва, а также полузащитник Марселя Маттео Гендузи.

Ранее сообщалось, что Месси и Симеоне вошли в список претендентов на звание игрок тура в Лиге чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео ПСЖ Лионель Месси
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