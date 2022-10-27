Гол Месси в ворота Маккаби признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов
Аргентинец отметился эффектным забитым мячом в рамках главного еврокубка.
Гол нападающего ПСЖ Лионеля Месси в ворота Маккаби признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов.
Парижский клуб одержал разгромную победу со счетом 7:2 в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лучшим признан первый гол Месси, который был забит на 19-й минуте после удара шведой.
🙌 Leo Messi wins Goal of the Week 👏👏👏#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/HLLkhsaI5W— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 27, 2022
Напомним, на данную награду претендовали хавбек Челси Кай Хавертц, вингер Бенфики Рафа Силва, а также полузащитник Марселя Маттео Гендузи.
Ранее сообщалось, что Месси и Симеоне вошли в список претендентов на звание игрок тура в Лиге чемпионов.