Гол Месси в ворота Маккаби признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов

Гол нападающего ПСЖ Лионеля Месси в ворота Маккаби признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов.

Парижский клуб одержал разгромную победу со счетом 7:2 в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лучшим признан первый гол Месси, который был забит на 19-й минуте после удара шведой.

Напомним, на данную награду претендовали хавбек Челси Кай Хавертц, вингер Бенфики Рафа Силва, а также полузащитник Марселя Маттео Гендузи.

Ранее сообщалось, что Месси и Симеоне вошли в список претендентов на звание игрок тура в Лиге чемпионов.