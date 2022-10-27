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Футбол

Месси и Симеоне вошли в список претендентов на звание игрок тура в Лиге чемпионов

Определились кандидаты на получение награды.
Сегодня, 11:53
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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Традиционно после проведения тура в Лиге чемпионов УЕФА обнародовало четверку игроков, претендующих на звание лучшего на этой неделе.

На данную награду претендуют нападающий ПСЖ Лионель Месси (два гола и два ассиста) и форвард Наполи Джованни Симеоне (два гола).

Также в данный квартет входят вингер Бенфики Рафа Силва (дубль) и нападающий Порту Тареми (два забитых мяча).

Отметим, что победителями в данной номинации в этом сезоне уже становились Роберт Левандовски (Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Андре Силва (РБ Лейпциг) и Сон Хын Мин (Тоттенхэм).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Джованни Симеоне
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