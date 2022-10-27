Месси и Симеоне вошли в список претендентов на звание игрок тура в Лиге чемпионов
Определились кандидаты на получение награды.
Традиционно после проведения тура в Лиге чемпионов УЕФА обнародовало четверку игроков, претендующих на звание лучшего на этой неделе.
На данную награду претендуют нападающий ПСЖ Лионель Месси (два гола и два ассиста) и форвард Наполи Джованни Симеоне (два гола).
Также в данный квартет входят вингер Бенфики Рафа Силва (дубль) и нападающий Порту Тареми (два забитых мяча).
Who did it best this week? 🧐@PlayStationEU || #UCLPOTW || #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2022
Отметим, что победителями в данной номинации в этом сезоне уже становились Роберт Левандовски (Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Андре Силва (РБ Лейпциг) и Сон Хын Мин (Тоттенхэм).