Месси и Симеоне вошли в список претендентов на звание игрок тура в Лиге чемпионов

Традиционно после проведения тура в Лиге чемпионов УЕФА обнародовало четверку игроков, претендующих на звание лучшего на этой неделе.

На данную награду претендуют нападающий ПСЖ Лионель Месси (два гола и два ассиста) и форвард Наполи Джованни Симеоне (два гола).

Также в данный квартет входят вингер Бенфики Рафа Силва (дубль) и нападающий Порту Тареми (два забитых мяча).

Отметим, что победителями в данной номинации в этом сезоне уже становились Роберт Левандовски (Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Андре Силва (РБ Лейпциг) и Сон Хын Мин (Тоттенхэм).