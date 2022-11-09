Арсенал провел переговоры с Мудриком - источник

Трансфер украинского вингера может состояться уже в январе.

Лондонский Арсенал провел переговоры с вингером Шахтера и сборной Украины Михаилом Мудриком по поводу будущего сотрудничества.

Предполагается, что переход 21-летнего футболиста может состояться уже во время зимнего трансферного окна.

Об этом сообщает talkSPORT со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

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"У них были очень положительные переговоры с представителями игрока. Но потом Арсенал решил не продолжать контактировать с Шахтером из-за высокой цены - более 40-45 миллионов фунтов стерлингов.

Сейчас Шахтер хочет 60-65 миллионов фунтов стерлингов. Это будет непросто, но Арсенал все еще следит за игроком. Они считают Мудрика большим талантом, поэтому остаются в гонке за ним", - сообщил Романо.

Отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел в составе Шахтера во всех турнирах 14 матчей, в которых отличился семью голами и семью результативными передачами.

Ранее интерес к молодому вингеру Шахтера также приписывали ПСЖ.