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Беллингем может пополнить ряды топ-клуба АПЛ

Англичанин попал в сферу интересов "горожан".
Сегодня, 18:50
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Полузащитник Боруссии Дортмунд Джуд Беллингем может стать игроком Манчестер Сити. Об этом сообщает инсайдер Майк Киган.

"Те, кто знаком с ситуацией, считают, что Джуд Беллингем окажется в Манчестер Сити. У клубов хорошие отношения после перехода Холанда, и говорят, что первые обсуждения уже состоялись. Отличная игра на чемпионате мира может существенно повысить цену, но он не собирается дорабатывать весь свой контракт", – говорится в заявлении журналиста Mail Sport.

Напомним, действующий контакт Беллингема с Боруссией рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету 19-летнего англичанина 3 гола и 1 ассист в 14 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Реал не собирается платить 150 млн евро за лидера Боруссии Дортмунд.

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