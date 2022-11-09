ПСЖ контактировал с представителями Мудрика - источник

ПСЖ рассматривает возможность подписания вингера Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика.

Как утверждает Sport.fr, французский клуб уже контактировал с представителями 21-летнего футболиста, чтобы выяснить, насколько реален этот трансфер. Предполагается, что парижане могут попытаться подписать игрока в январе, после проведения чемпионата мира-2022.

Читай также: Мудрик - в сборной открытий группового этапа Лиги чемпионов по версии The Sun

Тем не менее отмечается, что ПСЖ могут отпугнуть запросы Шахтера, который рассчитывает выручить за своего таланта 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мудрик провел в составе Шахтера во всех турнирах 15 матчей, в которых отличился восемью голами и семью результативными передачами.

Напомним, что Мудрик также входит в сферу интересов лондонского Арсенала.