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ПСЖ контактировал с представителями Мудрика - источник

Украинский вингер может продолжить карьеру в парижском клубе.
Сегодня, 20:28
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк

ПСЖ рассматривает возможность подписания вингера Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика.

Как утверждает Sport.fr, французский клуб уже контактировал с представителями 21-летнего футболиста, чтобы выяснить, насколько реален этот трансфер. Предполагается, что парижане могут попытаться подписать игрока в январе, после проведения чемпионата мира-2022.

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Тем не менее отмечается, что ПСЖ могут отпугнуть запросы Шахтера, который рассчитывает выручить за своего таланта 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мудрик провел в составе Шахтера во всех турнирах 15 матчей, в которых отличился восемью голами и семью результативными передачами.

Напомним, что Мудрик также входит в сферу интересов лондонского Арсенала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы ПСЖ Михаил Мудрик

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