Миколенко травмировался в матче с Борнмутом
К счастью для украинца, это последний поединок перед вынужденным перерывом на Чемпионат мира-2022
В чемпионате Англии Эвертон Виталия Миколенко отправился в гости к новичку лиги Борнмуту.
Украинец не смог доиграть поединок из-за повреждения. Игрок покинул поле в первом тайме.
Степень травмы пока неизвестна. Отметим, что это последний матч АПЛ перед месячным перерывом в связи с ЧМ в Катаре.
На момент написания новости идет второй тайм. Счет - 2:0 в пользу Борнмута.