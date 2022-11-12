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Миколенко травмировался в матче с Борнмутом

К счастью для украинца, это последний поединок перед вынужденным перерывом на Чемпионат мира-2022
Сегодня, 18:18
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко

В чемпионате Англии Эвертон Виталия Миколенко отправился в гости к новичку лиги Борнмуту.

Украинец не смог доиграть поединок из-за повреждения. Игрок покинул поле в первом тайме.

Степень травмы пока неизвестна. Отметим, что это последний матч АПЛ перед месячным перерывом в связи с ЧМ в Катаре.

На момент написания новости идет второй тайм. Счет - 2:0 в пользу Борнмута.


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