Роналду обвинил руководителей Манчестер Юнайтед в том, что они не верили, что его дочь больна

Продолжают появляться новые отрывки интервью Криштиану Роналду, которое начало целую войну между фанатами Манчестер Юнайтед и поклонниками португальца.

На этот раз 37-летний форвард пока что еще Юнайтед раскрыл причины своего отсутствия на предсезонной подготовке, о чем говорили все лето.

"Я встретился с руководством Манчестер Юнайтед и они как бы не верили мне, что что-то не так. Из-за этого я плохо себя чувствовал", - цитирует Роналду talkSPORT.

"Они не верили мне. И это ранит меня, потому что они усомнились в моем честном слове, что мне было трудно, особенно из-за Беллы (младшая дочь), когда мы провели неделю в больнице, потому что у Беллы были большие проблемы".

"Поэтому я и не отправился на предсезонку. Я не мог бросить семью ради предсезонной подготовки. Поэтому меня там не было".

