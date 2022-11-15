Роналду обвинил руководителей Манчестер Юнайтед в том, что они не верили, что его дочь больна
Продолжают появляться новые отрывки интервью Криштиану Роналду, которое начало целую войну между фанатами Манчестер Юнайтед и поклонниками португальца.
На этот раз 37-летний форвард пока что еще Юнайтед раскрыл причины своего отсутствия на предсезонной подготовке, о чем говорили все лето.
"Я встретился с руководством Манчестер Юнайтед и они как бы не верили мне, что что-то не так. Из-за этого я плохо себя чувствовал", - цитирует Роналду talkSPORT.
"Они не верили мне. И это ранит меня, потому что они усомнились в моем честном слове, что мне было трудно, особенно из-за Беллы (младшая дочь), когда мы провели неделю в больнице, потому что у Беллы были большие проблемы".
"Поэтому я и не отправился на предсезонку. Я не мог бросить семью ради предсезонной подготовки. Поэтому меня там не было".
“They kind of didn’t believe that something was going wrong. It made me feel bad.”— talkSPORT (@talkSPORT) November 14, 2022
Cristiano Ronaldo accuses Man Utd chiefs of not believing his daughter was ill.
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Напомним, что своим неожиданным интервью Криштиану Роналду с большой долей вероятности поставил крест на своем будущем в Манчестере. Клуб уже ищет возможности избавиться от проблемного футболиста.