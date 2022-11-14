Манчестер Юнайтед готовится разорвать контракт с Роналду
Руководство Манчестер Юнайтед недовольно недавним интервью форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание The Sun.
Португалец заявил, что клуб его предал, сделав из него "козла отпущения", а также отметил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика Тен Хага.
После таких слов Манчестер Юнайтед намерен рассмотреть любые варианты в отношении Роналду, вплоть до расторжения контракта с ним.
Помимо этого, игрока лишат денежной компенсации после того, как договор будет разорван, а также футболист будет оштрафован на 1 млн фунтов.
Напомним, действующий контракт Роналду с Манчестер Юнайтед рассчитан до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне на счету 37-летнего португальца 1 гол в 10 матчах АПЛ.
Ранее стала известна реакция Манчестер Юнайтед на интервью Роналду.