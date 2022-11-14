Манчестер Юнайтед готовится разорвать контракт с Роналду

Португалец не получит денежную компенсацию после ухода.

Руководство Манчестер Юнайтед недовольно недавним интервью форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание The Sun.

Португалец заявил, что клуб его предал, сделав из него "козла отпущения", а также отметил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика Тен Хага.

После таких слов Манчестер Юнайтед намерен рассмотреть любые варианты в отношении Роналду, вплоть до расторжения контракта с ним.

Помимо этого, игрока лишат денежной компенсации после того, как договор будет разорван, а также футболист будет оштрафован на 1 млн фунтов.

Напомним, действующий контракт Роналду с Манчестер Юнайтед рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне на счету 37-летнего португальца 1 гол в 10 матчах АПЛ.

Ранее стала известна реакция Манчестер Юнайтед на интервью Роналду.