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Стала известна реакция Манчестер Юнайтед на интервью Роналду

Клуб примет нужные меры по отношению к португальскому футболисту.
Сегодня, 13:24
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии и Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду дал интервью, в котором жестко раскритиковал клуб, тренерский штаб и одноклубников.

Как сообщает Sky Sport, главный тренер и футболисты английского клуба очень разочарованы манерой и моментом выхода интервью Роналду.

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Представители клуба не понимают поведения 37-летнего игрока, а также в команде очень разочарованы тем, что игрок таким образом проявил неуважение к клубу, тренеру и одноклубникам.

Отмечается, что в клубе узнали про интервью во время подготовки к матчу с Фулхэмом (2:1).

Кроме того, Юнайтед, вероятно, рассмотрят все возможные варианты относительно Роналду.

Ранее сообщалось, что руководители Манчестер Юнайтед хотят зимой заменить Роналду форвардом Баварии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду

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