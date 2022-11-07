Руководители Манчестер Юнайтед хотят зимой заменить Роналду форвардом Баварии

При этом сам игрок не намерен покидать Германию.

Союз Манчестер Юнайтед и Криштиану Роналду трещит по швам с самого межсезонья, когда португалец пропустил предсезонку, намереваясь сменить клуб.

Оставшись в Манчестере, 37-летний форвард был усажен на скамейку запасных ввиду плохой физической формы. А в матче против Тоттенхэма, который манкунианцы выиграли 2:0, он вовсе ушел со скамейки запасных раньше времени.

Многие СМИ стали писать о том, что во время зимнего трансферного окна "красные дьяволы" избавятся от Роналду. И уже известен потенциальный вариант его замены.

По информации немецкого журналиста Sky Флориана Плеттенберга, Юнайтед может пригласить в Англию форварда Баварии Эрика Максима Чупо-Мотинга. Будущим летом у 33-летнего камерунца закончится контракт, а потому он может достаться за относительно небольшие деньги.

Сообщается, что этот вариант нравится руководителям МЮ, при этом остается неизвестным, что об этом думает главный тренер Эрик тен Хаг. К тому же сам игрок намерен остаться в Мюнхене, а стороны ведут беседы относительно нового соглашения.

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В нынешнем сезоне Чупо-Мотинг принял участие в 14 поединках, записав на свой счет 10 голов и 3 результативные передачи.