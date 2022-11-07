Вингер Манчестер Юнайтед не сдержал эмоций когда узнал, что он сыграет на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Бразилии Тите во время специальной пресс-конференции предоставил список 26 футболистов, которые в составе национальной команды поедут на чемпионат мира в Катаре.
В заявке "пентакампеонов" нашлось место вингеру Манчестер Юнайтед Антони.
Манкунианец следил за выступлением наставника своей сборной в прямом эфире. А когда стало известно, что он сыграет на мундиале, 22-летний игрок не стал сдерживать эмоции.
В нынешнем сезоне 95-миллионный новичок Манчестер Юнайтед принял участие в 14 матчах клуба во всех турнирах, записав на свой счет 5 голов и 2 результативные передачи.
Напомним, что Бразилия выступит в группе G вместе с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Свой первый матч бразильцы проведут позже всех - против сербов 24 ноября в 21:00 по киевскому времени.