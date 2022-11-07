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Вингер Манчестер Юнайтед не сдержал эмоций когда узнал, что он сыграет на ЧМ-2022

Вот так бывает, когда осознаешь, что через несколько недель исполнится детская мечта.
Сегодня, 21:26
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии Тите во время специальной пресс-конференции предоставил список 26 футболистов, которые в составе национальной команды поедут на чемпионат мира в Катаре.

В заявке "пентакампеонов" нашлось место вингеру Манчестер Юнайтед Антони.

Манкунианец следил за выступлением наставника своей сборной в прямом эфире. А когда стало известно, что он сыграет на мундиале, 22-летний игрок не стал сдерживать эмоции.

В нынешнем сезоне 95-миллионный новичок Манчестер Юнайтед принял участие в 14 матчах клуба во всех турнирах, записав на свой счет 5 голов и 2 результативные передачи.

Напомним, что Бразилия выступит в группе G вместе с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Свой первый матч бразильцы проведут позже всех - против сербов 24 ноября в 21:00 по киевскому времени.

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Вингер Манчестер Юнайтед не сдержал эмоций когда узнал, что он сыграет на ЧМ-2022
Вингер Манчестер Юнайтед не сдержал эмоций когда узнал, что он сыграет на ЧМ-2022

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