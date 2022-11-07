Алвес едет на мундиаль, Фирмино остается дома: заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022

Стал известен список футболистов, которые будут представлять южноамериканцев в Катаре.

В понедельник, 7 ноября, главный тренер сборной Бразилии Тите объявил список из 26-ти футболистов, которые отправятся вместе с ним в Катар на предстоящий чемпионат мира.

Стоит отметить, что в окончательную заявку "пентакампеонов" на мундиаль попал 39-летний Дани Алвес, который выступает за мексиканский УНАМ Пумас. При этом в заявке не нашлось места форварду Ливерпуля Роберто Фирмино, который после ухода Садио Мане в Баварию стал лидером мерсисайдцев.

Также можно выделить отсутствие центрбека Арсенала Габриэля Магальяйнса. "Канонир" вместе с Вильямом Салиба стал настоящей стеной в обороне лондонского клуба. Во многом благодаря их надежной игре команда Микеля Артеты лидирует в АПЛ.

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Эдерсон (Манчестер Сити), Вевертон (Палмейрас).

Защитники: Маркиньос (ПСЖ), Милитао (Реал Мадрид), Тьяго Силва (Челси), Теллес (Севилья), Дани Алвес (Пумас), Алекс Сандро, Бремер, Данило (все - Ювентус).

Полузащитники: Фабиньо (Ливерпуль), Каземиро, Фред (оба - Манчестер Юнайтед), Бруно Гимарайнш (Ньюкасл), Пакета (Вест Хэм), Рибейро (Фламенго).

Нападающие: Неймар (ПСЖ), Мартинелли, Жезус (оба - Арсенал), Антони (Манчестер Юнайтед), Родриго, Винисиус Жуниор (оба - Реал Мадрид), Рафинья (Барселона), Ришарлисон (Тоттенхэм), Педро (Фламенго).

На мундиаль также не поедут Матеус Кунья (Атлетико), Филиппе Коутиньо (Астон Вилла), Эмерсон Роял (Тоттенхэм) и Ренан Лоди (Ноттингем Форест).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми уже объявленными заявками сборных на чемпионат мира 2022 года.