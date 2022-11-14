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Фанаты Манчестер Юнайтед требуют от клуба дать Гарначо новый мега-контракт после гола в ворота Фулхэма

Алехандро Гарначо принес "красным дьяволам" важную победу в АПЛ.
Сегодня, 09:50
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

В рамках 16-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде встречался с Фулхэмом. "Красные дьяволы" сумели вырвать победу со счетом - 2:1, а главным героем стал полузащитник Алехандро Гарначо, который забил в компенсированное время ко второму тайму.

Болельщики "красных дьяволов" были удивлены игрой 18-летнего игрока, который забил дебютный гол в составе Манчестер Юнайтед в рамках АПЛ. Фанаты после финального свистка потребовали от руководства клуба подписать новый контракт с полузащитником.

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Примечательно, что большинство болельщиков настаивают на том, чтобы клуб дал пожизненный или очень длительный контракт Гарначо.

"Дайте Гарначо 10-летний контракт и 500 тысяч фунтов в неделю. Плевать".

"Ради Бога, пожалуйста, дайте Гарначо 10-летний контракт и добавьте клаусулу в 500 миллионов фунтов. Ну нужно, чтобы Реал вынюхивал наш следующий выдающийся талант".

"Я слышал, что Гарначо и Юнайтед ведут переговоры о контракте. Дайте ему пожизненный контракт".

"Ни слова больше. Может ли Юнайтед подписать с Гарначо 10-летний контракт? С оговоркой об отступных в 5 миллиардов долларов".

В текущем сезоне 18-летний аргентинец провел за Манчестер Юнайтед провел 11 игр, в которых забил три гола и выполнил три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что МЮ заинтересован в продлении контракта с главным талантом клуба.

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